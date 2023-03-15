У річці Тисі шукають чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон [ Редагувати ]
У річці Тисі шукають чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. Про це повідомляє ДПСУ.
Двоє чоловіків з гумовим човном рухалися в бік угорського кордону. Побачивши прикордонників, вони кинули човен та почали тікати. Одного з них вдалося затримати, інший стрибнув у річку. Течія понесла втікача, а вже за кілька хвилин він зник з поля зору.
Правоохоронці викликали рятувальників та поліцію, наразі пошук триває…
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