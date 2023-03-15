У боях за Бахмут загинув Юрій Олександрович Коваленко, науковець-археолог, який до служби у війську працював у Державному заповіднику "Глухів". Про це повідомляє Facebook-сторінка "Друзі Сеймського ландшафтного парку".

Ерудит, невтомний дослідник відгукувався на природоохоронні заходи, великий наш помічник у дослідженні території Сеймського РЛП. Він найбільше знав що таке війна з післявоєнного покоління, бо довгі роки досліджував місця бойових дій, знаходив полеглих вояків та з'ясовував їх бойовий шлях.

Завідувач науково-дослідного відділу Національного заповідника "Глухів", військовий археолог, волонтер гуманітарної місії "Чорний тюльпан" Юрій Коваленко понад 30 років він займається пошуковою діяльністю. Завдяки його групі, яка входить у Всеукраїнське громадське об’єднання "Спілка "Народна пам’ять", гідно поховано тисячі воїнів, полеглих під час Другої світової.

Юрія Коваленка добре знали у волонтерському середовищі хто займався пошуком тіл полеглих українських воїнів із зони АТО. Ще задовго до повномаштабного вторгення Ю.О. Коваленко підписав контракт із ЗСУ і воював у складі 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського.

Його зусиллями вдалося знайти та ідентифікувати тіла багатьох загиблих в Іловайську. Захищав Чернігівську область, потім воював у найгарячіших точках.