Хакери у рф готуються до нової хвилі кібератак проти України - Microsoft [ Редагувати ]
Хакери у рф готуються до нової хвилі кібератак проти України та наших західних партнерів. Про це свідчить звіт Microsoft, опублікований Reuters.
Згідно з даними звіту, від січня 2023 року російські кібергрупи коригують свою діяльність з метою посилення руйнівного впливу та збору розвідувальної інформації про цивільні і військові об'єкти України та її партнерів. Одна з груп, за словами авторів звіту, "схоже, готується до нової деструктивної кампанії".
Звіт також вказує на те, що особливо активна російська команда хакерів, відома як Sandworm, випробовує "додаткові можливості програм-здирників, які можуть бути використані для руйнівних атак на організації за межами України, що виконують ключові функції в ланцюгах постачання".
Microsoft також повідомляє, що виявила щонайменше дев'ять різних "чистильників" і два типи програм-здирників, які використовувалися проти більш як 100 українських організацій, починаючи з січня 2022 року. Зросла кількість прихованих російських кібероперацій, спрямованих на компрометацію українських організацій на Заході.
У країнах Америки та Європи, особливо в сусідніх з Україною, російські суб'єкти загроз намагаються отримати доступ до урядових і комерційних організацій, які беруть участь у підтримці України.
по темі
Для українців, які вимушено переїхали до інших країн через повномасштабну російську агресію, створили спеціальний застосунок I’m Ukrainian
США у рамках останнього пакету санкцій заборонили експортувати до росії та Білорусі смартфони дорожче $300. Їх зарахували до "предметів розкоші", повідомляється в федеральному реєстрі Міністерства торгівлі США
Деталі переговорів не розкриваються. Зазначається лише, що контакт відбувся "у розвиток телефонних переговорів" міністра оборони США Ллойда Остіна та його російського колеги сергія шойгу, які обговорювали збиття російським винищувачем американського ударного безпілотника MQ-9 Reaper (Жнець) над Чорним морем
Чешська компанія Moravia Gas Storage, котрій належить газосховище у містечку Дамборжице - призупинила контракт на оренду з російським "Газпромом"
Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу
Дев'ять країн мають намір передати Україні понад 150 німецьких танків Leopard. Про це на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-10") заявив міністр оборони США Ллойд Остін