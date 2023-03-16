У Борисполі на АЗС згорів бензовоз з 10 000 літрів бензина (відео) [ Редагувати ]
У Борисполі на АЗС загорілася цистерна бензовоза з 10 000 літрів пального. Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
За словами водія вантажівки, сьогодні близько 5 ранку він прямував до Черкас, зупинися на АЗС, включив опалення, а через деякий час побачив загорання під кабіною. В цистерні знаходилось 10 000 літрів пального.
Пожежа сталася на АЗС "Мото" по вулиці Калмикова о 04:49, повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Київській області.
Сталося загорання тягача DAF XF 105, який перебував на стоянці АЗС, існувала загроза розповсюдження вогню на будівлю АЗС.
Пожежу локалізовано о 07:20 та ліквідовано о 07:33. На ліквідації пожежі було задіяно 16 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу.
по темі
Патрульна поліція Борисполя повідомила, що близько 20:00 на вулиці Привокзальній, 38, зійшов з колії вантажний потяг: одна колісна пара перебуває поза межею колії, вагони порожні, перекидання не допущено.
У Ростові-на-Дону в будівлі, де розташоване прикордонне управління ФСБ по Ростовській області, сталася пожежа. За словами місцеви з жителів, перед початком пожежі було чути звуки, схожі на вибухи.
У середу, 15 березня, в Ірпені проводитимуть навчання на випадок надзвичайної ситуації. У зв'язку з цим жителі можуть чути сирени та вибухи
Аварія сталася 13 березня на автодорозі Київ-Обухів. Величезна тварина вибігла з лісу та кинулася під колеса машини.
У Вишневому на Київщині один підліток загинув, а інший постраждав через удар електричним струмом на даху товарного потяга
Поліцейські встановили, що впродовж 5-6 березня 2022 року російські військові розстріляли на Київщині 10 цивільних автомобілів. Місцеві мешканці разом із маленькими дітьми намагалися втекти з Ірпеня, але натомість стали мішенню військових рф. Внаслідок розстрілів 9 людей загинули, ще 12 - отримали поранення