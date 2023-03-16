У Борисполі на АЗС загорілася цистерна бензовоза з 10 000 літрів пального. Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За словами водія вантажівки, сьогодні близько 5 ранку він прямував до Черкас, зупинися на АЗС, включив опалення, а через деякий час побачив загорання під кабіною. В цистерні знаходилось 10 000 літрів пального.

Пожежа сталася на АЗС "Мото" по вулиці Калмикова о 04:49, повідомили ​у Головному управлінні ДСНС України у Київській області.

Сталося загорання тягача DAF XF 105, який перебував на стоянці АЗС, існувала загроза розповсюдження вогню на будівлю АЗС.

Пожежу локалізовано о 07:20 та ліквідовано о 07:33. На ліквідації пожежі було задіяно 16 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу.