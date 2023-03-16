Скандал у Чорному морі. США та росія на межі конфронтації через збитий росіянами американський безпілотник. В NBC News заявили, що це ймовірно зробили за вказівкою Кремля. Принаймні так повідомляють джерела видання.

Тим часом Пентагон опублікував відео з камер збитого дрона. Що на них? І чому у США вже назвали цей інцидент — проявом агресивної моделі поведінки росії? Докладніше - Ольга Жидецька.

Пентагон опублікував кадри з камери збитого над Чорним морем безпілотника. На ньому видно як російський Су-27 небезпечно зближується з дроном, скидає паливо, а потім, за словами військових, пошкоджує пропелер.

Перехопників було два. Вони пів години кружляли поряд з американським розвідником, і цитуючи Пентагон "нерозважливо, екологічно небезпечно і непрофесійно" намагалися вивести датчики літального апарату з ладу чи збити з курсу. Як це було, змоделював телеканал CBS News. Такі дії росіян США назвали частиною моделі військової поведінки кремля, яка стає дедалі агресивнішою.

Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету керівників штабів США:

Останнім часом росіяни діють дещо агресивніше. Ми ще аналізуємо, чому так відбувається. але це стосувалося не лише нас. Раніше були інциденти з британцями та деякими іншими країнами також.

Зрештою безпілотник упав у Чорне море, глибина якого у цьому місці сягає півтори тисячі метрів. Шукати втрачений пристрій у Вашингтоні поки не бачать ані можливості, ані потреби, адже дистанційно стерли його дані та програмне забезпечення. Проте Туреччина вже погодилася пропустити через Босфор військові американські кораблі для пошуків.

Марк Міллі, Голова Об'єднаного комітету керівників штабів США:

Відверто кажучи, ймовірно, не так багато чого можна відновити, якщо говорити про втрату будь-яких чутливих розвідувальних даних. І як це було традиційно, і як це має бути, ми вжили відповідних заходів. Тому ми віримо, що все, що мало цінність, більше цінності не має

Натомість у росії заявили, мовляв, мають і технології, і бажання знайти уламки. І за даними американської розвідки, вже дісталися місця, де затонув розвідувальний апарат, хоча москва спочатку взагалі відхрещувалася від збиття дрона. І тільки згодом заявлено, що американці самі напросилися.

Сергій Лавров, міністр закордонних справ росії:

Вони повністю ігнорують той факт, що після початку Спеціальної військової операції наші військові об'явили відповідні райони Чорного моря, що прилягають до берега у визначених місцях, оскільки райони, які мають обмежений статус для використання будь-якими літальними апаратами. Ігнорування цього об'єктивного факту.

На це американський міністр оборони дипломатичною мовою відповів, що Росія не встановлює власних правил там, де вже діють міжнародні. Про це Остін телефоном говорив зі своїм російським колегою Шойгу.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Як я неодноразово казав, важливо, щоб велика держава була моделлю прозорості та спілкування. Сполучені Штати продовжуватимуть літати та діяти там, де це дозволено міжнародним правом. І росія зобов'язана експлуатувати свою військову авіацію безпечно та професійно.

Тим часом збиття американського безпілотника засудила Британія. Туреччина заявила, що пильно стежитиме за діями росіян у Чорному морі. А в Києві наголосили, що такі інциденти неодноразово повторюватимуться, допоки рф не забереться з Криму.

Разом з тим, думки аналітиків про те, як позначити історію зі збитим дроном на американській політиці відносно Києва та москви, розділилися. Одні стверджують, що інцидент може пригальмувати американську допомогу Україні, адже довів, наскільки близьке пряме збройне зіткнення між Росією та США. Інші ж оглядачі, навпаки, впевнені — цей випадок може підштовхнути Вашингтон надати ще більше зброї ЗСУ.