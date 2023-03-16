Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що Україні необхідно допомогти якнайшвидше змінити ситуацію на полі бою.

Про це повідомляє уряд Великої Британії.

За його словами, дане питання було обговорено з президентом Володимиром Зеленським під час телефонної розмови у четвер, 16 лютого.

"Великобританія продовжує тісно співпрацювати з союзниками, щоб забезпечити отримання Україною необхідного оборонного обладнання", - сказав Сунак.

Він також заявив, що Велика Британія і надалі продовжуватиме надавати військову допомогу Україні.