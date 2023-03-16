Сунак анонсував збільшення військової допомоги від Великобританії [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що Україні необхідно допомогти якнайшвидше змінити ситуацію на полі бою.
Про це повідомляє уряд Великої Британії.
За його словами, дане питання було обговорено з президентом Володимиром Зеленським під час телефонної розмови у четвер, 16 лютого.
"Великобританія продовжує тісно співпрацювати з союзниками, щоб забезпечити отримання Україною необхідного оборонного обладнання", - сказав Сунак.
Він також заявив, що Велика Британія і надалі продовжуватиме надавати військову допомогу Україні.
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