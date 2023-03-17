В Україні ввечері 17 березня пролунали сигнали повітряної тривоги. Про загрозу попередили жителів південних областей.

Приблизно о 20:45 повітряну тривогу було оголошено у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Окрім цього про небезпеку повідомляють жителів в окупованій Луганській області та Криму.

Близько 21:15 сигнал повітряної тривоги було оголошено в Харківській та Полтавській областях, а також у Києві та області.

Попередньо, за даними голови Нікопольскої РВА Євгена Євтушенка, над територією України помічено ворожі безпілотники.

Також повідомляється, що ворожі предмети було помічено у Полтаві, Харкові та Запорізькій області.