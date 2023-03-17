У Києві та низці областей України оголосили тривогу [ Редагувати ]
В Україні ввечері 17 березня пролунали сигнали повітряної тривоги. Про загрозу попередили жителів південних областей.
Приблизно о 20:45 повітряну тривогу було оголошено у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Окрім цього про небезпеку повідомляють жителів в окупованій Луганській області та Криму.
Близько 21:15 сигнал повітряної тривоги було оголошено в Харківській та Полтавській областях, а також у Києві та області.
Попередньо, за даними голови Нікопольскої РВА Євгена Євтушенка, над територією України помічено ворожі безпілотники.
Також повідомляється, що ворожі предмети було помічено у Полтаві, Харкові та Запорізькій області.
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