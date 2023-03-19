Є кілька причин, чому росія не розпочала повномасштабний наступ на Україну в 2014 році, коли анексували Крим.

Про це глава Кремля володимир путін заявив в ефірі одного із пропагандистських телеканалів.

За його словами, на той момент у рф не було потрібної зброї для наступальної операції. Також зробити цей крок не дозволяла економіка країни.

"У нас тоді не було гіперзвукової зброї, а зараз є. Так, ми її фактично не застосовуємо, але вона є. Розумієте? Є й інші сучасні системи, а 14 року нічого подібного не було", — сказав путін.

Крим, як стверджує путін, довелося захопити через "нациків", які заважали мешканцям півострова. Водночас на Донбасі росія хотіла все вирішити мирним способом.

"Нас просто водили за носа, ніхто з наших так званих партнерів і не збирався мирним шляхом нічого вирішувати, вони просто накачували зброєю Україну та готували її до бойових дій", - сказав очільник Кремля.

Також він повідомив про якісь великомасштабні військові операції України з використанням важкої техніки, артилерії та авіації. Але про що йдеться путін не уточнив.