"Ви у своєму розумі?": військкомат зателефонував бійцю ЗСУ під Бахмут (відео) [ Редагувати ]
Військовий комісаріат зателефонував бійцю Сил територіальної оборони ЗСУ, який воює з російськими окупантами під Бахмутом, де зараз епіцентр бойових дій.
Захисника запитали, чому той "ухиляється від мобілізації". Відповідне відео опублікували Telegram-канали.
Український воїн відповів на дзвінок з військкому, перебуваючи в окопі на фронті.
"Ви що, йо***ись, мужики?! Давайте швидше говорить. Я тут під Бахмутом!", - сказав боієць ТрО.
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