Цього разу практичнє заняття відбувалося на змодельованій локації під назвою "Катівня".

У Дніпрі курсанти університету внутрішніх справ відпрацьовують документування воєнних злочинів. Керівництво вишу облаштувало 7 навчальних локацій з умовними назвами: катівня, місця артилерійського обстрілу, влучання ракети, розстрілу, локації масового або поодинокого поховання, а також місце огляд транспортного засобу, що потрапив під ворожий обстріл. Одне з практичних занять відвідав Артур Терещенко.

Влітку 2024 майбутня слідча Карина Малахова отримає погони лейтенанта поліції й служитиме в одному з райвідділків Дніпропетровщини. Нині ж курсантка університету внутрішніх справ разом із одногрупниками вчиться документувати складну категорію правопорушень - воєнні злочини.

Цього разу практичнє заняття відбувалося на змодельованій локації під назвою «Катівня». Карина з відеокамерою у руках виконувала функції експерта-криміналіста.

Карина Малахова, студентка:

Вся слідчо-оперативна група справилася зі своїми завданнями. Багато предметів злочину було вилучено, багато було зафіксовано як в протоколі так і на відеозйомці.

"Катівню" відтворили за фотоматеріалами з Київщини після деокупації.

Дмитро Санакоєв, завідувач кафедри кримінального процесу Дніпровського університету внутрішніх справ:

Реалізовуємо завдання з питань підготовки високопрофесійних фахівців, які здатні здійснювати питання, вирішувати виявлення, розслідування воєнних злочинів.

У "Катівні" для збору та вилучення доказової бази представлені різні знаряддя вбивств. Загалом в університеті вже облаштували 7 навчальних зон, що пов'язвані із документуванням воєнних злочинів.

Костянтин Чаплинський, завідувач кафедри криміналістики Дніпровського університету внутрішніх справ:

Катівня, місце розстрілу, місце влучання ракети, місце артилерійського обстрілу, локація масового поховання, локація одиночного поховання і місце огляду транспортного засобу, який попав під артилерійський обстріл.

Після деокупації всіх українських міст і сіл навантаження на правоохоронні органи стане ще більшим, і підрозділи поліції потребуватимуть добре навчених слідчих.