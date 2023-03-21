Окупанти обстріляли Донецьку область з "Торнадо": є загиблі [ Редагувати ]
У вівторок, 21 березня, армія рф з артилерії та РСЗВ "Торнадо" обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинуло три людини.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Армія рф вкотре здійснила масовані обстріли міст Красногорівка, Часів Яр та села Степове Очеретинської ОТГ. За попередніми даними, атаки велись зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню "Торнадо", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що від атак окупаційних військ у Красногорівці та Степовому загинув чоловік, ще троє цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.
У місті Часів Яр загинула подружня пара, у будинок якої поцілив ворожий снаряд. Одна людина зазнала поранень. Пошкоджено та зруйновано приватні та багатоквартирні будинки та господарські споруди.
"Прокуратурою розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни", - додали правоохоронці.
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