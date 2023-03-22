Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями й вручив їм державні нагороди.

Місто-фортеця Бахмут - символ українського спротиву та військової вправності українців. Передові позиції Збройних сил відвідав президент Володимир Зеленський. Він нагородив бійців, що боронять місто.

Атаки на Бахмут тривають цілодобово. Наступають росіяни комбіновано: малими групами, технікою, постійно б'ють з важкої артилерії. Та українські військові - продовжують виснажувати ворога. Втрати окупантів там сягають десятків тисяч. Більше про стомлення в місті та загалом на Сході в наступному матеріалі.

Окупанти продовжують фанатично обстрілювати Бахмут. Місто вже давно нагадує руїни. Це кадри роботи української аеророзвідки на півдні Бахмута. Бійці допомагають піхоті в штурмових діях і нищать окупантів, наче тарганів.

Позивний "Їжачок", аеророзвідник:

Маю внутрішнє переконання, що зараз ми, як ніколи маємо шанс на перемогу. За ці 9 років кровопролитної війни, яку розпочала росія, саме зараз - ми маємо цей шанс. S вірю, що ми ним скористаємось.

Наші захисники тримають оборону, і вкотре закликають не вірити російським фейкам.

Зараз у соціальних мережах з'являється якась пандемія непідтвердженої інформації, що начебто Бахмут паде, з'являються якісь відео, ніби українські військові відступають із міста. Це все елементи російської пропаганди. З усією відповідальністю, як людина, яка причетна до оборони українського незламного міста можу сказати - ніхто Бахмут не віддасть.

Взяти місто під контроль у росіян не виходить.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивали численні атаки противника.

Вкотре загарбники атакують масованими обстрілами й інші населені пункти. Гатять зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню "Торнадо".

У місті Часів Яр загинула подружня пара, у будинок якої поцілив ворожий снаряд. Одна людина зазнала поранень. Загалом пошкоджено 15 приватних та багатоповерхових будинків. Також окупанти зруйнували найстарішу школу міста.

Поліцейські й волонтери продовжують масово евакуйовувати мирне населення. Із щоденного пекла погоджуються їхати навіть ті, хто раніше зволікав.

Зараз з Авдіївки приїхали в Ласточкине евакуйовувати ще одного дідуся. Сьогодні в їх будинку дах було знесено. Кругом громихає й ледве виїхали з Авдіївки. Слава богу.

Підбадьорити й висловити вдячність мужнім воїнам, які боронять кожен клаптик української землі, приїхав президент. Володимир Зеленський відвідав передові позиції на Донеччині.

Володимир Зеленський, Президент України:

Маю честь сьогодні бути тут, на Сході нашої держави, на Донбасі. Маю честь нагородити найкращих із наших героїв. Подякувати вам, потиснути руку. Подякувати, що захищаєте державу, суверенітет цілої країни.

Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями й вручив їм державні нагороди.

А полеглих захисників вшанували хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський, Президент України: