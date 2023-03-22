Цю "пастку для дронів" наші бійці використовували вже на багатьох напрямках фронту, зокрема у Херсоні.

Вивести з ладу ворожий безпілотник. На озброєнні у ЗCУ є антидронова рушниця. Її призначення саме в тому, щоб паралізувати російські повітряні об'єкти, звівши до нуля їхню бойову ефективність. Наші колеги з Військового телебачення бачили, як працюють ці пастки для дронів.

Чотири ворожі дрони - всього за два дні. Непоганий улов наших морських піхотинців!

Валерія Подкіч, кореспондентка Військового телебачення України:

У мирний час, якщо ми почуємо фразу "пташки над нами", у нас це викликає інтерес. У часи ж війни, ця фраза змушує шукати укриття та діставати антидронові рушниці.

Ці шестикілограмові рушниці вітчизняного виробництва здатні збивати безпілотні літальні апарати на відстані до трьох кілометрів! Працювати з ними зручно і вдень, і вночі. Боєць із позивним "Генерал" показує нам свою помічницю - завдяки потужним акумуляторам вона може безперервно діяти близько години.

Позивний "Генерал", військовослужбовець Збройних сил України:

Наше виробництво краще, ніж кацапське. В нас вона більш компактніша, більш ефективніша, більш маневреніша. Все дуже елементарно та ефективно.

Антидронова рушниця діє за таким принципом. Вона немов перехоплює керування безпілотником, тоді як ворожий оператор - втрачає таку можливість. Нашим воїнам залишається приземлити електронного птаха.

Позивний "Генерал", військовослужбовець Збройних сил України:

Був такий випадок, коли працював з пушкою, потрібна була евакуація хлопцям дуже сильно, бо були важкі трьохсоті. В неї дуже великий плюс в тому, що нажав на кнопку і вона працює, в цей момент надав допомогу трьохсотому, тобто елементарна перев'язка ноги, а йому це врятувало життя.

Боєць із позивним "Кіра" працює з рушницею іноземного зразка.

Позивний "Кіра", військовослужбовець Збройних сил України:

Ця безпосередньо рушниця литовського виробництва. Виробник дуже гарний, її робота - це два акумулятора, ефективний час подавлення 4 години, тобто два акб вистачає на 8 годин.

"Кіра" згадує, як одного разу загарбники забули вимкнути індикатори світла на своєму безпілотнику. То була дуже легкодоступна мішень!

Позивний "Кіра", військовослужбовець Збройних сил України:

Тобто, уявляєте, ніч, це зима, це темрява і летить червона точка, по ній потрібно відпрацювати і все.

Цю "пастку для дронів" наші бійці використовували вже на багатьох напрямках фронту, зокрема у Херсоні. Зараз вона знищує ворожі цілі на Донеччині.

Це цяцька, з якою потрібно працювати на передовій, допомагати нашим хлопцям, немає часу на спілкування, а там, як то кажуть, все виявляється в роботі.

Наші воїни запевняють - завдяки антидроновим рушницям небо над Україною ще більш захищене!