Наступ окупантів на сході, який анонсувало керівництво рф, наткнувся на міцну оборону українських військових. Попри запеклі бої, окупанти не можуть оточити чи захопити Бахмут. Про це повідомляє речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

У росії був анонс великого наступу і, напевно, ці елементи атакуючі - це він і є. Але вони наткнулися на те, що керівництво наше бачило їхні наміри, прогнозувало. Вибудувало грамотну ешелону оборону. Ще на етапі розгортання військ часто накриво їх ракетними ударами або ударами артилерії чи авіації... Тому ніяких значних успіхів ворог не досяг, у першу чергу, головного - прорвати оборону.

Череватий зазначив, що, попри те, що окупанти не просуваються, бої на сході України тривають. Епіцентром бої залишається Бахмут.

Відбулося (за добу, - ред.) 35 боєзіткнень, з них 29 у районі самого міста і околиць. 222 рази ворог обстрілював весь Бахмутський напрямок і ствольною артилерією, і РСЗВ. 44 обстріли здійснено по самому місто. 107 окупантів було знищено, 137 зазнали поранень.

Речник додав, що також активні бої тривають на Лимансько-Куп'янському напрямку. Ця ділянка фронту залишається лідером за артилерійськими обстрілами.