"Пункт незламності" для тих, хто любить спорт: у Києві відкрили особливий простір [ Редагувати ]
"Пункт незламності" для тих, хто любить спорт. У столиці відкрили особливий простір, який стане місцем, де можна зарядити ґаджети, зігрітися та подивитися футбольний матч. Більше - у матеріалі.
Простір для дорослих і дітей. А ще - місце зустрічі футбольних уболівальників! Такий "Пункт незламності" за ініціативи футбольного клубу "Динамо" (Київ) з'явився у столиці біля стадіону імені Лобановського.
Андрій Шахов, прес-аташе ФК "Динамо" (Київ):
У часи, коли неможливо спрогнозувати навіть завтрашній день, такі "Пункти незламності", який ми відкриваємо, на жаль, є невідʼємною частиною нашого життя і, знову ж підкреслюю, на жаль, вони можуть стати у нагоді. Сьогодні ми відкриваємо брендовий "Пункт незламності ФК "Динамо", у якому вам будуть завжди раді, якщо ви навіть не є вболівальниками київського "Динамо".
Конструкцію пункту - у формі напівсфери - розробили досвідчені фахівці, які спеціалізуються, зокрема, на створенні модульних містечок і бомбосховищ.
Станіслав Луцкович, засновник фонду "Фундація друзів України":
Кожен "Пункт незламності" - це символ стійкості нашого народу. Тому така подія для нашого фонду і наших партнерів є дуже важливою. Цей "Пункт незламності" розрахований на одночасне перебування 25 осіб.
Цей пункт - цілком автономний. Тут встановлено дизель-генератор, а тому приймати відвідувачів зможуть навіть коли довго нема світла. Ще тут є дизельна пушка - для обігріву.
Станіслав Луцкович, засновник фонду "Фундація друзів України":
По-перше, цей пункт, як і всі інші "Пункти незламності" - це місце, де люди зможуть зарядити свої телефони, тут є високошвидкісний інтернет. Тут місце відпочинку, також тут запашна кава та чай. Він буде працювати так само, як у нас комендантська година, з самого початку до закінчення - кожен день.
За задумом організаторів, простір стане ще й центром єднання футбольних фанатів. Уболівальники зможуть переглядати тут спортивні матчі. Юні футболісти, які вже побували у "Пункті незламності", - у захваті!
- Хлопці, ну як вам "Пункт незламності"? - Дуже гарно, дуже добре. - Будете сюди ходити? - Так.
Вже незабаром тут влаштовуватимуть майстер-класи для дітей, зустрічі з гравцями та тренерами клубу "Динамо" Київ, а також проводитимуть благодійні акції на підтримку воїнів, які виборюють нашу свободу на передовій.
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