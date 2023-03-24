Нова програма МВФ: Шмигаль очікує схвалення протягом кількох тижнів [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Нова програма Міжнародного валютного банку щодо України може бути затверджена вже за кілька тижнів.
Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Цього тижня досягли домовленості з МВФ на робочому рівні щодо нової програми фінансування. Обсяг програми – 15,6 млрд доларів", - повідомив прем'єр.
За словами Шмигаля, програма розрахована на 48 місяців та матиме два етапи.
"Розраховуємо, що вже за кілька тижнів Рада директорів Фонду остаточно затвердить нову програму", - наголосив він.
Прем'єр також підкреслив, що нова програма від МВФ допоможе нам залучити кошти від інших міжнародних партнерів і профінансувати всі ключові видатки бюджету на цей рік.
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