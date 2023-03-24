У п'ятницю, 24 березня, президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців.

Як і завжди, відзначу сьогодні наших бійців, які за минулу добу дали найкращий результат.

"Передусім на Донеччині. Славетна 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців – дякую вам, хлопці! Морпіхи 36-ї бригади – молодці! 55-та окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ" – дякую вам, воїни, за незмінну влучність, за справжній військовий гарт! Морпіхи "тридцятьпʼятки" і 79-та бригада ДШВ – дякую вам!", - сказав президент.

Запорізький напрямок. 44-та артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола – теж дякую за влучність! Хочу окремо відзначити всіх тих наших бійців, які завдають окупанту ударів у відповідь на терор, які вираховують позиції ворога, із яких бʼють по наших містах. Кожна знищена позиція терористів – це врятовані життя наших людей.

"Я дякую і Збройним Силам, і розвідці, і воїнам Служби безпеки – кожному і кожній, хто долучається до виконання цього завдання... До справедливої вогневої відповіді саме тим, хто є джерелом терору. Дякую всім, хто наближає українську перемогу! Слава кожному і кожній, хто в бою за Україну", - додав Зеленський.