Британський актор і посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум прибув до України. Про це він повідомив у своєму Instagram.

Блум не розповів яке місто відвідав, але зауважив, що це була дитяча точка проекта ЮНІСЕФ "Спільно" в метро. У Києві дитячі точки "Спільно", є, зокрема, на "Арсенальній".

Сьогодні мені пощастило почути дитячий сміх у дитячій точці #СПІЛЬНО - безпечному, теплому та затишному місці, де діти можуть гратися, навчатися та отримують психосоціальну підтримку. Слово "Спільно" українською мовою означає "разом", і таких центрів тут понад 180. Той, який я відвідав сьогодні, відкритий під землею на станції метро, заради безпеки дітей. На кілька годин щодня батьки можуть залишити тут своїх маленьких дітей і дати їм відчуття нормальності, можливість пограти в ігри та просто побути дітьми. Тут також є багато приладдя для мистецтва та рукоділля, щоб діти могли творчо виражати себе, подалі від тиску, що наростає в зоні бойових дій. Дітям в Україні потрібно повернути дитинство.

Орландо Блум побував на Донбасі у 2016 році. Сім років тому він відвідав Святогірськ, Краматорськ, Слов'янськ і Маріуполь.