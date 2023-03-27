Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ у Запорізькій області [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ. Цього разу глава держави побував у Запорізькій області.
"Запорізька область. Передові позиції. Маю честь сьогодні бути тут, поруч із нашими військовими", - зазначив президент.
Зеленський поспілкувався з українськими захисниками, які боронять Запорізьку область. Глава держави вручив нагороди захисникам.
"Дякую кожному нашому воїну за захист України, нашого суверенітету, наших міст, наших дітей. Ми обов’язково переможемо", - додав він.
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