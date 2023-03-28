МОК не може знайти рішення, яке б задовольнило всіх. А російські спортсмени і так вже беруть участь у змаганнях, зокрема з тенісу чи велоспорту, і нікого те не бентежить. Президент Міжнародного олімпійського комітету вкотре знайшов виправдання поверненню представників країни-агресора у великий спорт.

Детальніше про скандальні рішення Міжнародного олімпійського комітету - в матеріалі Ольги Жидецької.

Сотні людей з українськими прапорами під будівлею Міжнародного олімпійського комітету. Їнє гасло - білий російський прапор - в Україні, а не в Парижі. Учасники демонстрації наполягають - МОК не повинен робити жодних кроків, що відкривають російським та білоруським спортсменам дорогу на Олімпійські ігри.

У лютому торік МОК рекомендував не допускати спортсменів з РФ та Білорусі до чемпіонатів через агресію проти України. Та от нещодавно олімпійське керівництво задумалося про помʼякшення - дозвіл на участь в кваліфікаційних змаганнях під нейтральним прапором та без нацсимволіки.

Томас Бах, президент МОК:

Ми добре знаємо, що світом керує політика. Ми добре знаємо, що наші рішення мають політичні наслідки, і ми повинні керуватися цим фактом, ухвалюючи рішення. Але ми не повинні робити помилку і ставати арбітрами у політичних суперечках. Інакше ці політичні сили нас просто розчавлять.

І першою ластівкою стало рішення Міжнародної федерації з фехтування - ще до офіційних рекомендацій МОК - росіяни та білорусі від квітня мають право брати участь у змаганнях - за умовами нейтральності та за індивідуальним допуском. Такий розворот спортивної політики викликав бурхливу реакцію та протести.

Томас Шіманн, учасник акції протесту:

Я шокований тим, що, на жаль, знову німець став маріонеткою путіна, так само як наш колишній канцлер Герхард Шредер. Це просто соромно. Уявіть, що українських спортсменів попросять стояти на подіумі поруч із російськими, які посміхатимуться на камери, в той час, як українці будуть згадувати загиблих колег, членів родини та друзів. Я просто цього не розумію.

Проти послаблення обмежень для росіян та білорусів виступають 35 держав. Зокрема, Британія, США, Австралія та Японія. А Польща та країни Балтії навіть готові бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі. Міжнародні турніри Федерації фехтування уже скасували Швеція, Фінляндія, Польща та Німеччина. А от Китай та Вірменія - за допуск росіян.

І вони підхопили вигідний для себе наратив.

Олег Матицін, міністр спорту росії:

Ми завжди думаємо про те, що спорт має бути поза політикою, спорт має відігравати мирну роль, і коли країна намагається бойкотувати подію, це означає, що вона обмежує своїх спортсменів, свою країну, а не міжнародне співтовариство.

А тут ще й ООН долучилася зі своїм коментарем про неможливість дискримінації у спорті за національною ознакою. У відповідь Україна, Естонія, Латвія, Литва та Польща напередодні засідання виконкому МОК виступили зі спільною заявою. У ній підкреслили - роль спортсменів визначає не національність, а те, що їх підтримує злочинний кремлівський режим.

Вважаємо за необхідне нагадати, що кожного дня російські військові продовжують атакувати цивільну інфраструктуру України, у тому числі спортивні споруди, та вбивати українців, у тому числі українських спортсменів. Мільйони громадян України, включно зі спортсменами та їхніми родинами, були змушені залишити свої домівки через російську окупацію.

Українські атлети обурюються - говорити про дискримінацію росіян, коли через війну вже загинули понад 230 наших спортсменів і тренерів, просто аморально.

Жан Беленюк, народний депутат України, олімпійський чемпіон 2020р.:

Дехто зі спортсменів, як Катерина Табашник, вона втратила найближчу свою людину - свою матір на цій війні. Олена Хомрова - батька. І багато інших українських спортсменів - своїх близьких людей. Багато спортсменів виїхали за межі нашої країни, щоб мати змогу мати інфрамструктуру необхідну спортивну для підговки до тих же змагань. То це можна вважати дискримінацією?

Тим часом Україна розгорнула власну кампанію, щоби переконати світ - росіянам не місце на міжнародних спортивних аренах.

Цей ролик, від якого мурашки по шкірі - змонтувала Харківська адміністрація. Свої меседжі до світової спортивної спільноти за підтримки наших колег записав футбольна легенда Андрій Шевченко.

Українські стадіони замовкли. Але ми, люди спорту з усього світу, не повинні мовчати. Я закликаю всіх бойкотувати російських спортсменів, національні збірні і спортклуби поки йде війна.

Остаточного рішення про участь росіян та білорусів в Олімпіаді на нинішньому засіданні МОКу не прийматимуть. Його відклали до цитую "належного часу". Найближчі ігри відбудуться у Парижі в липні наступного року.