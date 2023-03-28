Дива та й годі. Ще в минулому році користувачі соцмереж почали відзначати, що вода у Хаджибейському лимані стала значно чистою. Крім цього, не таким критичним виглядає підвищення рівня води у Лимані, яке відзначалося щороку.

Як пише сайт "Храбро", відповіді на ці питання було отримано в ході судового засідання щодо Глибоководного випуску, де підрядну організацію, що реалізовувала проєкт, звинувачують у розкраданнях бюджетних коштів під час будівництва об'єкта.

Так, під час останнього засідання стало відомо, що після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, за розпорядженням Одеської обласної військової адміністрації, відведення всіх стічних вод Одеси з березня минулого року до цих пір здійснюється в Чорне море через "Глибоководний випуск".

Очевидно, що вказані заходи вжито у зв'язку з тим, що навіть незначне влучення російської ракети або бомби в греблю Хаджибейського лиману, в якому накопичуються всі стічні води Одеси, призведе до значної руйнації. Це спричинить затоплення великої частини Одеси.

Під водою можуть опинитися сотні тисяч мешканців мільйонного міста.

Тобто, незважаючи на 10 років простою, побудований ще у 2011 році "Глибоководний випуск" належним чином функціонує та використовується за призначенням, що свідчить про надзвичайно високу якість труби та самого будівництва.

Як раніше повідомляли ЗМІ, ще п'ять років тому, у 2018 році, було успішно проведено тестовий запуск "Глибоководного випуску".

Вже тоді зазначалося, що дуже дорогий інфраструктурний об'єкт багато років без діла лежить на дні Одеської затоки. Але випуск продовжував простоювати.

За роки судових розглядів змінився кілька генеральних прокурорів та прокурорів Одеської області, звинувачення у розкраданнях коштів при реалізації проєкту "Глибоководний випуск" фактично розвалилися в суді.

Більше того, у 2016 році тепер уже колишній генпрокурор Юрій Луценко висловив припущення, що трубопроводу взагалі немає. Цю ж думку активно поширювали через ЗМІ слідство, активісти та громадські діячі.

А нині залишається констатувати, що трубопровід існує, проєкт – робочий, а звинувачення, що раніше звучали, - сфабриковані. Кому це було вигідно? І хто відповість за десятирічний простій через судові тяжби такого конче важливого об'єкта для Одеського регіону?