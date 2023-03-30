Волонтер Ігор Реп'яшенко на центральній площі Черкас щодня збирає кошти на автівки для передової [ Редагувати ]
Відновити побиті та купити нові. Волонтер Ігор Реп'яшенко на центральній площі Черкас щодня збирає кошти на автівки для передової. Колеса для ЗСУ на фронті, каже, потрібні постійно. Тож закликає українців донатити.
Цей пом'ятий від бойових завдань пікап штурмової роти на фронті - довгожитель.
З бахмутського напрямку, вона з 17-го року воює, захищає Україну, тре поміняти амартизатори, вона примята і двері не відкриваються.
Вже два тижні Ігор привозить автівку у центр Черкас з єдиною метою - назбирати грошей на її ремонт та на купівлю нових пікапів для наших військових. Такі машини часто рятують життя бійців.
Позивний "Вєталь", доброволець:
Привезти на цьому пікапі даже ранєного, вивезти боєприпаси чи поставить лафєт для обстрєлу, це самі лучші машини.
Поряд із машиною – деревʼяний ящик для збору грошей. Перехожі до нього підходять охоче, адже машина з передової нагадує про головне.
Оксана, жителька Черкас:
Гроші були і будуть, а життя наших дітей цінніші.
Слава та Анна, жителі Черкас:
Коли бачиш такі речі, як цю автівку, яку побило, перед цим я бачив автівки і ти одразу роузмієш наскільки це реально і треба допомагати.
Донатять містяни від однієї гривні. Підходять і дорослі, і малі. Допомагає Ігорю і його дружина. Жінка вже назбирала сотні щемливих історій підтримки містян.
Допомагають хто чим може - особливо душевно получається, коли пожилі люди, вони на свою пенсію у 2 тисячі гривень, вона підходить і каже "а можна я вам 10 гривень кину?" Кажу "навіть одна гривня вона допоможе хлопцям".
За день завдяки автівці з фронту вдається зібрати до 10 тисяч гривень. А за два тижні містяни задонатили майже на два пікапи.
Ігор Реп'яшенко, волонтер:
Бачать своїми очами, що трапляється з машинами, як їх розбиває і звітую, що за ваші кошти вже куплені автомобілі, люди бачать, шо вони не кудись незрозуміло відправляють, а так воно реально ось все є.
Вже у найближчі дні дві автівки поїдуть на фронт для штурмової роти, а Ігор прижене чергові машини з передової для ремонту.
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