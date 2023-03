Міністерство оборони України відреагувало на скандальне рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити російським і білоруським спортсменам повернутися до міжнародних змагань.

У оборонному відомстві заявили про неприпустимість допущення атлетів з країни-агресора до Олімпійських ігор-2024 у Парижі навіть у нейтральному статусі і без національної символіки. Міністерство оброни України закликає світову спільноту бойкотувати російський спорт.

"Білому прапору Росії місце на полі бою, а не на Олімпійський іграх", - йдеться в опублікованому ролику.

The white flag of the russian Olympic team is dripping with the blood of innocent Ukrainian civilians.#boycottrussiansport pic.twitter.com/htv4ZjrGR2