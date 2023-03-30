"Білий прапор росіян залитий кров'ю українців": Міноборони закликало не допустити окупантів до Олімпіади (відео) [ Редагувати ]
Міністерство оборони України відреагувало на скандальне рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити російським і білоруським спортсменам повернутися до міжнародних змагань.
У оборонному відомстві заявили про неприпустимість допущення атлетів з країни-агресора до Олімпійських ігор-2024 у Парижі навіть у нейтральному статусі і без національної символіки. Міністерство оброни України закликає світову спільноту бойкотувати російський спорт.
Білий прапор російської олімпійської збірної залитий кров'ю невинних мирних громадян України.
"Білому прапору Росії місце на полі бою, а не на Олімпійський іграх", - йдеться в опублікованому ролику.
The white flag of the russian Olympic team is dripping with the blood of innocent Ukrainian civilians.#boycottrussiansport pic.twitter.com/htv4ZjrGR2— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 29, 2023
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