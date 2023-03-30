Українці та поляки об'єднуються, щоб допомогти ЗСУ: створюють евакуаційні машини для бойових медиків [ Редагувати ]
Українці та поляки об'єднуються, щоб допомогти Збройним силам України. Волинянин Андрій Максімов, який 5 років живе й працює у Варшаві, згуртував однодумців і разом з ними переобладнує автівки для передової. Так, вдалося відправити на фронт уже другу евакуаційну машину для бойових медиків. Обладнанням допомогли польські лікарі.
Перевтілення німецького мікроавтобуса в евакуаційну машину Андрій знімає на мобільний.
Працюємо сім'ями: і діти, і дорослі.
Від машини залежатиме життя поранених бійців, тому її обладнують найнеобхіднішим.
Одна з лікарень в Польщі допомогла з медичним обладнанням. Цю дошку я змонтував для двох поранених, щоб можна було їх перевозити.
Андрій разом з однодумцями дня наших оборонців придбав уже 5 машин. І це - друга евакуаційна.
Віра Шварцкоп, волонтерка:
Багато українців - одні скидаються грошима, інші просто приїжджають і допомагають ремонтувати машину.
До України автівку привезли волинські волонтери. Як і попереднє, це авто обладнане додатковим освітленням, маячками та камерами переднього і заднього вигляду.
Вадим Зінгель, волонтер:
Можна їздити й вночі без світла, тому що вони там часто їздять без світла. Світломаскування. Є лебідка, яка допомагає дуже часто чи витягувати себе, чи витягувати інші транспортні засоби.
В автомобілі можна одночасно вивозити кількох поранених.
Машина обладнана. Ноші, дефібрилятор. Тут так само є ноші, рюкзаки й каталка.
Польські лікарі передали на передову усе те, що рятує життя бійців у перші хвилини після поранення.
Олександр Дулюк, волонтер:
З Польщі лікарі передали ізраїльські бандажі, декомпресійні голки, оклюзійні пов'язки, які є дуже потрібні нашим хлопцям.
Вже за кілька днів евакуаційну машину з медичними засобами волонтери доправлять на Харківщину для медиків 14-ї окремої механізованої бригади. Цього разу бійцям повезуть і листи від польських та українських дітей.
по темі
Ми продовжуємо нашу постійно рубрику "Герої". І цього разу в ній не одна людина, а ціле село. Називається воно Лісний Хлібичин і знаходиться на Прикарпатті. І героєм нашої рубрики село стало завдяки своїм неймовірним жителям.
А наша наступна історія - про тих, без кого наші бійці не були б такими міцними та вправними. Волонтери, які від початку війни з 2014 року не стомлюються допомагати. Збирають гроші для воїнів і купують їм бойове спорядження.
Спектр їхніх завдань чималий. Сьогодні вони можуть ремонтувати трофейні БТРи та кулемети "Корд". А завтра броньовики та автоматичні гранатомети від західних партнерів.
На Донбасі з візитом сьогодні міністр культури України Олександр Ткаченко. Він проінспектував заклади культури у прифронтових містах. Чи можна відновити те, що намагаються знищити росіяни?
Росіяни мають заплатити за кожен знищений та понівечений будинок. А таких десятки у колись квітучому та затишному Ірпені. Рівно рік тому це місто на Київщині звільнили від російських військових. Ірпінь був фортецею, що стримала наступ на столицю. І ця звитяга коштувала сотень життів ірпінчан.
Росіяни знищують іще одне місто на Донеччині. Ситуація загострилася в Авдіївці. Відучора місто перебуває у "червоній" зоні. Окупанти зосередили на ньому основні зусилля і гатять без розбору і зупину. Зараз в'їзд до міста заборонено, місцеве населення евакуюють.