Українці та поляки об'єднуються, щоб допомогти Збройним силам України. Волинянин Андрій Максімов, який 5 років живе й працює у Варшаві, згуртував однодумців і разом з ними переобладнує автівки для передової. Так, вдалося відправити на фронт уже другу евакуаційну машину для бойових медиків. Обладнанням допомогли польські лікарі.

Перевтілення німецького мікроавтобуса в евакуаційну машину Андрій знімає на мобільний.

Працюємо сім'ями: і діти, і дорослі.

Від машини залежатиме життя поранених бійців, тому її обладнують найнеобхіднішим.

Одна з лікарень в Польщі допомогла з медичним обладнанням. Цю дошку я змонтував для двох поранених, щоб можна було їх перевозити.

Андрій разом з однодумцями дня наших оборонців придбав уже 5 машин. І це - друга евакуаційна.

Віра Шварцкоп, волонтерка:

Багато українців - одні скидаються грошима, інші просто приїжджають і допомагають ремонтувати машину.

До України автівку привезли волинські волонтери. Як і попереднє, це авто обладнане додатковим освітленням, маячками та камерами переднього і заднього вигляду.

Вадим Зінгель, волонтер:

Можна їздити й вночі без світла, тому що вони там часто їздять без світла. Світломаскування. Є лебідка, яка допомагає дуже часто чи витягувати себе, чи витягувати інші транспортні засоби.

В автомобілі можна одночасно вивозити кількох поранених.

Машина обладнана. Ноші, дефібрилятор. Тут так само є ноші, рюкзаки й каталка.

Польські лікарі передали на передову усе те, що рятує життя бійців у перші хвилини після поранення.

Олександр Дулюк, волонтер:

З Польщі лікарі передали ізраїльські бандажі, декомпресійні голки, оклюзійні пов'язки, які є дуже потрібні нашим хлопцям.

Вже за кілька днів евакуаційну машину з медичними засобами волонтери доправлять на Харківщину для медиків 14-ї окремої механізованої бригади. Цього разу бійцям повезуть і листи від польських та українських дітей.