"Світу потрібен дієвий механізм покарання агресора" - Зеленський на Бучанському саміті [ Редагувати ]
У пʼятницю, 31 березня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву.
Світу потрібен дієвий механізм покарання винних у первинному злочині агресії – у злочині, який відчиняє браму для всього зла такої війни. Повна відповідальність – це те, що привчає агресорів до миру. Вони повинні відповісти за все, що наробили, не лише перед історією, а перед судом.
"Хай це відбудеться в ім’я кожного і кожної, хто загинув від рук російських воєнних злочинців. Хай це відбудеться в ім’я кожної української дитини, чиє життя було забране російським терором", - додав він.
Хай це відбудеться в ім’я цінностей світу, на яких побудоване міжнародне право і які мають діяти – ефективно діяти завжди і всюди на землі. Сказав про це, звертаючись до учасників Бучанського саміту.
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