У пʼятницю, 31 березня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву.

Світу потрібен дієвий механізм покарання винних у первинному злочині агресії – у злочині, який відчиняє браму для всього зла такої війни. Повна відповідальність – це те, що привчає агресорів до миру. Вони повинні відповісти за все, що наробили, не лише перед історією, а перед судом.

"Хай це відбудеться в ім’я кожного і кожної, хто загинув від рук російських воєнних злочинців. Хай це відбудеться в ім’я кожної української дитини, чиє життя було забране російським терором", - додав він.