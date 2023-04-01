У суботу, 1 квітня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталя Гуменюк розповіла про ситуацію на південному напрямку, станом на 1 квітня.

Ситуація залишається досить складною. Але ця ніч характеризувалась зниженням напруження. Менше атак було від ворога. Певним чином сприяла тому погода. Зараз починається рівновага тепла і холоду. І більш така туманна погода не дає, особливо понад річкою, добре проглядати місця ураження. Тому активність ворога трошки зменшується. Тим не менш, шторм у морі вщух і корабельне угруповування ворога нарощується.

Так, Гуменюк заявила, що збільшилась кількість ракетоносіїв у морі.

На даний час ми фіксуємо три ракетоносії, два з них надводні і один підводний. Сумарний залп калібрів може сягати двацятьох. І вірогідність ракетного ударру зростає, загроза дуже висока.

Вона також зазначила, що активність ворожої авіації наразі низька, але ситуація може змінитись у будь-яку хвилину.