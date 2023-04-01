Заступниця міністра оборони Ганни Маляр заявила, що російські війська ведуть наступ одночасно на чотирьох напрямках, але переважно без успіху. Ворог не може захопити Бахмут, а також намагається оточити Авдіївку.

Якщо простою мовою підсумувати зведення, то: ситуація на Сході у районах ведення оборонної операції залишається досить складною.

Вона наголосила, що агресор проводить основні наступальні дії одночасно на чотирьох напрямках, а саме: Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському та Авдіївському.

За її словами, у противника переважно не має успіху.

Найбільші зусилля зосереджує на встановленні контролю над Бахмутом, намагається просуватись до центральної частини міста, на окремих ділянках має незначні перемінні успіхи. Але захопити місто не може. Довкола і в самому місті тривають жорсткі бої. Також ворог веде наступальні дії в районі Авдіївки з метою оточити місто та блокувати шляхи постачання.

Крім того, вона додала, що бої тривають у Білогорівці та у Мар‘їнці.