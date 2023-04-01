У Зеленського відреагували на головування рф в Радбезі ООН [ Редагувати ]
Головування росії в Раді Безпеки ООН стало заключним свідченням її повного банкрутства.
Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.
"Головування росії в Раді Безпеки ООН - єдиному у світі органі, відповідальному за підтримку міжнародного миру - вирок усій сучасній архітектурі міжнародної безпеки. Свідчення її повного банкрутства", - заявив заступник керівника ОП.
За його словами, світ не може бути заручником застарілих правил процедури Радбезу.
Він наголосив, що держава, що вже понад рік веде наймасштабнішу війну з часів Другої світової проти держави-засновниці ООН, держава, яка чітко кваліфікована Генеральною Асамблеєю ООН як агресор, вже давно мала б бути викинута зі складу Організації.
по темі
Від сьогодні росія головує у Радбезі ООН. Країна, яка відкрито воює проти України та багато років порушує міжнародні безпекові домовленості, відтепер веде засідання у структурі, що відповідальна за збереження миру у світі.
Зимовий наступ російської армії, який тривав 80 днів, закінчився невдачею
Туристка з рф з кулаками та нецензурною лексикою накинулася на водія таксі в Бразилії
В росії цей тиждень видався насиченим на "хлопки". Вибухало як і на кордоні з Україною, так і ближче до москви. Тож де "бавовна" розквітла? Дивімося в огляді Даніїла Снісара.
У пʼятницю, 31 березня, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав росію повернути викрадених дітей до України