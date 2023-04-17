Помер ексфутболіст "Динамо" та збірної України Павло Шкапенко [ Редагувати ]
Шестиразовий чемпіон України з футболу Павло Шкапенко помер у віці 50 років. Про це повідомила пресслужба ФК "Динамо" (Київ).
У віці 50 років зупинилося серце екс-гравця ФК "Динамо" Київ Павла Шкапенка, який виступав за наш клуб у 1992-1998 роках...
Павло Леонідович часто опинявся на вістрі атаки на футбольному полі і забивав важливі м'ячі, серед яких особливо згадується гол у ворота "Барселони" у 1993-му.
Павло Шкапенко розпочав футбольну кар'єру в складі запорізького "Металурга" у 1990 році. Через два роки півзахисник перейшов до столичного "Динамо".
За "біло-синіх" Шкапенко виступав впродовж шести років. За цей час "Динамо ставало чемпіоном України, а футболіст забив 33 голи у 121 матчі.
За національну збірну України Павло Шкапенко зіграв 10 матчів у період з 1993-го по 1997 рік. Голами не відзначився.
Шкапенко також грав за київський ЦСКА - 14 матчів та два голи у сезоні 1998/99. У період з 1999-го по 2003-й виступав за російські клуби: "Уралан", "Торпедо, "Шинник", "Томь" і "Кубань". Свою професійну кар'єру українець закінчив у 2003 році у складі "Кубані".
Павло Шкапенко, фото EMPICS Sport
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