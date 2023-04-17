Шестиразовий чемпіон України з футболу Павло Шкапенко помер у віці 50 років. Про це повідомила пресслужба ФК "Динамо" (Київ).

У віці 50 років зупинилося серце екс-гравця ФК "Динамо" Київ Павла Шкапенка, який виступав за наш клуб у 1992-1998 роках... Павло Леонідович часто опинявся на вістрі атаки на футбольному полі і забивав важливі м'ячі, серед яких особливо згадується гол у ворота "Барселони" у 1993-му.

Павло Шкапенко розпочав футбольну кар'єру в складі запорізького "Металурга" у 1990 році. Через два роки півзахисник перейшов до столичного "Динамо".

За "біло-синіх" Шкапенко виступав впродовж шести років. За цей час "Динамо ставало чемпіоном України, а футболіст забив 33 голи у 121 матчі.

За національну збірну України Павло Шкапенко зіграв 10 матчів у період з 1993-го по 1997 рік. Голами не відзначився.

Шкапенко також грав за київський ЦСКА - 14 матчів та два голи у сезоні 1998/99. У період з 1999-го по 2003-й виступав за російські клуби: "Уралан", "Торпедо, "Шинник", "Томь" і "Кубань". Свою професійну кар'єру українець закінчив у 2003 році у складі "Кубані".

Павло Шкапенко, фото EMPICS Sport