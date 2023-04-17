Військові рф готові вбивати українських жінок та дітей (перехоплення) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російським військовим наказують вбивати українських жінок та дітей, і окупанти до цього готові.
Про це повідомляє в Telegram Служба безпеки України.
"Нам треба вбивати неповнолітніх, жінок, усіх. Прикинь? Знищення повне відразу, взагалі просто: "стріляйте, нах *й". Я готовий, але я, чесно кажучи, подох*їв. Нам усе пояснили: чотирнадцяти, вісімнадцяти, дівчина, пох*й - просто наповал. Ідемо в зачистку", - розповів своїй дружині російський військовий, якого відправили в Україну у грудні 2022 року.
Його дружина зовсім не дивується новині про звірячі вбивства, скоєні чоловіком, і навпаки, виправдовує дії окупантів.
"Ну що робити? Ти сам розумієш.. Пам'ятаєш, ми коли були вдома, дивилися новини, з тобою говорили на цю тему. Хто був мирний - усі виїхали", - сказала вона.
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