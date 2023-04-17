У Дніпрі йтиме каламутна вода з крану: що відомо [ Редагувати ]
У місті Дніпро з-під крана може бігти трохи забарвлена каламутна вода. Однак це не вплине на її якість. Про це повідомляється у Facebook "Дніпроводоканал".
Як розповіли у відомстві, масштабна повінь призвела до значного підвищення рівня води у річці Дніпро. Через це спостерігається не значне погіршення якісних показників дніпровської води.
З-під крана може йти каламутна та трохи забарвлена вода.
Ситуація не є критичною, підприємством КП "Дніпроводоканал" працює в своєму штатному режимі, якість водопровідної води контролюється цілодобово. На виході зі станцій та в мережах відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання".
У водоканалі звернулись до жителів міста з проханням зберігати спокій. У випадку, якщо повінь призведе до змін у якості води "Дніпроводоканал" проінформує мешканців міста.
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