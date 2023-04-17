Навіщо американські військові знаходяться в Україні: у Пентагоні дали відповідь [ Редагувати ]
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що в Україні дійсно знаходиться невелика група американських військових. Вони підтримують Офіс військових аташе США та забезпечують безпеку посольства в Києві. Про це пише Укрінформ.
Хочу звернути увагу на те, що ми бачили в публікаціях преси і що вимагає від нас викладення фактів стосовно військової присутності США в Україні. Ми публічно заявляли раніше, що в Україні присутні невеликі військові підрозділи США для надання критично важливої підтримки посольства США.
Сінгх зауважила, що американські військові не є учасниками бойових дій в Україні. Але одними з їх обов'язків є моніторинг оборонної підтримки ЗСУ.
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