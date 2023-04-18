Екс-нардеп Олег Барна загинув на фронті [ Редагувати ]
У понеділок, 17 квітня, на фронті загинув колишній народний депутат України Олег Барна.
Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.
"Загинув вчора під час бойових дій", - розповів Дмитрашківський.
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