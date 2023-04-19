Окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області [ Редагувати ]
У середу, 19 квітня, росіяни обстріляли дві громади у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали будинки.
Про це повідомляє глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Вдень окупанти здійснили обстріл Синельниківського району. Атакували Великомихайлівську громаду", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено 2 адміністративні будівлі та легковий автомобіль.
"Нікопольський район знову під атаками. Артилерією і "Градами" ворог обстріляв Червоногригорівську громаду", - розповів Лукашук.
За словами голови облради, було пошкоджено приватне підприємство та сонячні панелі.
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