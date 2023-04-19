У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, працює ППО [ Редагувати ]
Жителі Дніпра сьогодні, 19 квітня, увечері почули вибухи. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.
Місцева влада поки не коментує інцидент.
"Дніпро, у місті працює ППО", - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
При цьому більш докладних деталей він не розкрив.
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