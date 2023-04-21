У Києві тисячі людей лишилися інтернету: що сталося [ Редагувати ]
У пʼятницю, 21 квітня, у Києві перестав працювати Lanet. Мешканці столиці масово повідомляють про збій у роботі інтернет-провайдера.
Станом на 15:00 кияни повідомляють про відсутність інтернет-зв'язку, не можливо зайти в особистий кабінет. А чати зі службою підтримки не працюють.
Проблеми з інтернетом мають мешканці Оболоні, Борщагівки та інших районів міста.
Що сталося з Lanet?
Представники Lanet пояснили, що "наразі є глобальна складність в роботі мережі відповідно не працює і служба інтернет-телефонії".
Шановні абоненти! Cпостерігаються перебої з інтернет-зв'язком. Ми з'ясовуємо причини неполадок та вживаємо всіх необхідних заходів для того, аби налагодити надання інтернет-послуг. Дякуємо за розуміння!
*Lanet - один з найбільших інтернет-провайдерів в Україні. Кількість абонентів становить понад 250 тисяч.
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