У пʼятницю, 21 квітня, у Києві перестав працювати Lanet. Мешканці столиці масово повідомляють про збій у роботі інтернет-провайдера.

Станом на 15:00 кияни повідомляють про відсутність інтернет-зв'язку, не можливо зайти в особистий кабінет. А чати зі службою підтримки не працюють.

Проблеми з інтернетом мають мешканці Оболоні, Борщагівки та інших районів міста.

Що сталося з Lanet?

Представники Lanet пояснили, що "наразі є глобальна складність в роботі мережі відповідно не працює і служба інтернет-телефонії".

Шановні абоненти! Cпостерігаються перебої з інтернет-зв'язком. Ми з'ясовуємо причини неполадок та вживаємо всіх необхідних заходів для того, аби налагодити надання інтернет-послуг. Дякуємо за розуміння!

*Lanet - один з найбільших інтернет-провайдерів в Україні. Кількість абонентів становить понад 250 тисяч.