Через війну та блокаду російськими окупантами експорту української сільгосппродукції, посіви озимих зернових в Україні зменшились на 40-45%. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив народний депутат, член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Посіви зернових зменшились озимих десь на 40-45%. При весняній посівній зернових сіють не таку велику кількість, тому що на хліб в основному використовуються озимі культури. Для України повністю цього вистачить з запасом, ще ми зможемо експортувати не один мільйон тонн. Але на мою думку, в світі пшениця восени може піднятися в ціні через можливий дефіцит у країнах, які її потребують.

Заборону на української сільгосппродукції до країн ЄС депутат Соломчук вважає помилкою.

На мою думку, це помилка європейських аграріїв, тому що це призведе до підняття цін на їхніх полицях... Українські аграрії точно не впливають ніяк на ціну, адже ціна котується на біржах, є світова ціна. Потрібно ще зважати, що обмеження є на реалізацію продукції в Польщу, то Польща не такий великий відсоток закуповувала. Через Польщу транзитом експортувалося в загальній кількості 10%. Але більше стимул транзиту, а не внутрішній польській ринок. Я думаю, за якийсь місяць всі фермери Європи побачать, що немає в чому звинувачувати українських фермерів і ситуація стабілізується.

В умовах транспортної блокади української сільгоспродукції потрібно розвивати внутрішню переробку, насамперед виробництво комбікормів, вважає член парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики.

Потрібно більше відкривати внутрішньої переробки, і це сьогодні відбувається, відкривають олійні цехи, відкривають нові цехи по комбікормам. І робити ставку на те, щоб випускати фабрикати, напівфабрикати в першу чергу, комбікормову, протеїнову базу для тваринництва, для аквакультури та постачати в європейські країни, азіатські, тому що вони дуже цього потребують.

Народний депутат вважає, що дефіциту зерносховищ цього року не очікується, адже торік партнери України передали аграріям понад 30 тисяч рукавів для зберігання зерна.