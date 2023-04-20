Чехія не має причин вводити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Про це заявив міністр сільського господарства Республіки Зденек Некула, передає TV Nova.

Торік Чехія імпортувала 4 тисячі тонн українського зерна. Ми виробляємо приблизно 5 мільйонів тонн. Імпорт з України становить менше десятої частки відсотка порівняно з нашим виробництвом.

У Чехії тривають інтенсивні перевірки якості продуктів, які ввезли з України. За словами голови чеського мінсільгоспу, випадків недотримання санітарних норм виявлено не було.

Якби це сталося, весь вантаж було б утилізовано... Односторонні заборони - це не рішення. Ми не приєдналися до них, тому що для цього немає причин.

Ініціативи щодо обмеження ввезення українського зерна міністр Некула назвав популістськими.

Раніше ввезення української сільгосппродукції тимчасово заборонили Болгарія, Угорщина, Словаччина та Польща. Східноєвропейські сільгоспвиробники зіткнулися з труднощами при збуті власної продукції через скасування мит на українські товари.