Отримай гроші на ремонт зруйнованої росіянами домівки. З 10 травня у застосунку "Дія" тестуватимуть програму є-Відновлення. Суму компенсацій визначатиме спецкомісія, а кошти зараховуватимуть на картку. Їх можна буде витратити як на будматеріали, так і на оплату послуг підрядника.

Відбудову України фінансують й наші міжнародні партнери. Роман Барашев - розкаже про це на прикладі Гостомеля, що на Київщині.

Роман Барашев, кореспондент:

Ці терикони - колишні багатоповерхівки, що були пошкоджені рашистськими снарядами та демонтовані. Але звідси бетон та цеглу не повезуть на звалище будівельних відходів. Прямо тут за допомогою ось цього шрейдеру будівельне сміття сортується, переробляється і в подальшому буде використане для будівництва нового житла.

Віталій Коломієць, заступник гендиректора будівельної корпорації:

Отримуємо 3 фракції - відсів, який піде на подушку для доріг та парковок, потом фракція "П'ять-двадцять", яка піде на моноліт, на плити, і фракція 20 - отака буде - піде на парковки та тимчасові дороги.

Вікторія Шимон, проектний менеджер будівельної компанії:

Ціль - відбудова України, але за правильним екологічним методом. Ми повторно використовуємо ресурси, будівельне сміття, будівельні відходи... І не викидаємо їх в поля, не забруднюємо ними ліси, води.

Перш ніж демонтувати будинки, фахівці спочатку відокремили шкідливі речовини, азбест і пінопласт, аби вони не змішалися з іншими будівельними відходами. Лише так - після переробки - можна отримати сировину, придатну для повторного використання.

У цьому районі Гостомеля рашисти понівечили 5 житлових будинків.

Вікторія Шимон, проектний менеджер будівельної компанії:

Але ми плануємо відновити близько 10 будинків, це буде такий французький квартал. Ось, наприклад позаду мене - перероблена цегла. Навіщо це викидати, якщо можна на місті використати і не витрачати кошти на купівлю цих матеріалів.

Звідси не вивезли жодного камінця - каже Вікторія. Кожен стане у пригоді під час майбутнього будівництва. Але знадобиться й багато нових будматеріалів. Частину грошей на них дадуть іноземні партнери - проект реалізується за фінансової підтримки Уряду Франції, який уже надав перші півмільйона євро.

Етьєн де Понсен, посол Франції в Україні:

Від самого початку позиція Франції була заявлена - допомагати Україні у відновленні після цієї жахливої війни і той проект, який ми бачимо тут, демонструє підхід Франції до цього питання. Він є реальний, інноваційний та екологічний. І ми вже бачимо конкретні результати для Гостомелю від його впровадження.

Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації:

Надалі ми з паном послом домовились зустрітися на наступному тижні, обговорити наступні проекти, де уряд Франції зможе профінансувати і допомогти. Я, користуючись нагодою, хочу подякувати від усього народу України, за допомогу уряду та народу Франції. Дякую, пане посол.

Загалом на Київщині пошкоджено понад 27 тисяч житлових та адмін-будівель. Вже відновлено понад 11 тисяч, заявляє Руслан Кравченко. У травні стартує проект, який має прискорити темпи відбудови.

Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації:

Проект швидкої та якісної відбудови Київської області. Суть цього проекту - комплексно, не один-два будинки, а комплексна відбудова районів. Це в місті Ірпінь, Капітановка, а також 93 будинки по всій області для сімей, які втратили житло.

Фінансують відбудову чимало держав-партнерок України.

Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації:

Італія, Франція, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Британія і інші уряди країн Європи.

Литва дає гроші на відновлення ось цього дитячого садочка в Ірпені. Японія - фінансує знешкодження вибухонебезпечних предметів і розбирання завалів. За сприяння уряду Японії на Київщині демонтовані вже понад 150 об'єктів в Ірпінській, Бучанській, Гостомельській та Макарівській громадах.

Напередодні стало відомо про плани Німеччини вкласти додаткові 111 мільйонів євро у відновлення України. Гроші підуть на будівництво житла для переселенців, а також ремонт дитячих садків, шкіл і лікарень.

Йохен Флясбарт, державний секретар Німеччини з питань розвитку:

Відновлення розпочнеться вже зараз, навіть якщо, на жаль, війні не видно кінця. Ми хочемо показати народу України, що ми продовжуватимемо солідарно стояти на його боці.

Київщина, Харківщина, Миколаївщина, Запорізька область, Херсонщина. Часткове відновлення триває на багатьох територіях, де "рускій мір" залишив по собі безліч понівечених споруд. А отже після перемоги ми не отримаємо країну, вкриту численними руїнами. Це буде держава, яка вже активно відновлюється. Звісно, якщо Європа й надалі активно підтримуватиме проекти у будівництві.