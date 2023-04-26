У горах Норвегії впала дослідницька ракета Шведської космічної корпорації (SSC), запущена зранку 24 квітня. Про це повідомляє Reuters.

Ракета піднялася на висоту 250 км, де мали проводитись експерименти в умовах невагомості. Потім вона відхилилась від траєкторії і впала в горах Норвегії.

За даними корпорації SSC, ракета впала на висоті 1000 метрів і за 10 кілометрів від найближчого населеного пункту.

Менеджер з експлуатації ракет і аеростатів Esrange (ракетний полігон Швеції – ред.) Марко Кохберг заявив: