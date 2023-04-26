У горах Норвегії впала шведська дослідницька ракета [ Редагувати ]
У горах Норвегії впала дослідницька ракета Шведської космічної корпорації (SSC), запущена зранку 24 квітня. Про це повідомляє Reuters.
Ракета піднялася на висоту 250 км, де мали проводитись експерименти в умовах невагомості. Потім вона відхилилась від траєкторії і впала в горах Норвегії.
За даними корпорації SSC, ракета впала на висоті 1000 метрів і за 10 кілометрів від найближчого населеного пункту.
Менеджер з експлуатації ракет і аеростатів Esrange (ракетний полігон Швеції – ред.) Марко Кохберг заявив:
Це відхилення ми сприймаємо серйозно. Зараз з'ясовуємо причину, чому ракета пролетіла далі на північний захід, ніж передбачалося. Поки що занадто рано робити припущення про причину, і ми очікуємо більше інформації від розслідування.
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