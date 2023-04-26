82% шкіл Черкащини мають укриття, робота триває - Черкаська ОВА [ Редагувати ]
385 шкіл Черкаської області облаштовані повноцінними укриттями для учнів та педагогів. Це складає 82% від усіх середніх навчальних закладів області. Про це заявив у своєму Телеграм каналі Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Для нас безпека дітей та відновлення повноцінного навчального процесу є одним з найвищих пріоритетів. Тому ми разом із лідерами громад приділяємо цьому питанню особливу увагу. На сьогоднішній день, укриттями облаштовано 82% шкіл області – а це 385 навчальних закладів. І робота триває далі. Було б правильно до такої роботи залучати не тільки представників місцевої влади та соціально відповідального бізнесу, але і міжнародних донорів та гуманітарних партнерів".
На думку І.Табурця, головним завданням обласної влади є забезпечення функціонування в нормальному режимі інститутів державної влади та безперервність освітніх процесів, надання медичних послуг.
"Наше завдання зберегти людський потенціал для України. В 2023 році останній дзвінок пролунає для 6700 учнів 11 випускних класів. 11 тис. учнів закінчать 9-й клас. Біля 9000 першачків підуть в школу восени 2023 року. Українські воїни захищають їх спокій на передовій. Наше завдання забезпечити їх всіма можливими умовами для навчання та розвитку. І за цим я, як голова ОВА, буду жорстко слідкувати".
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