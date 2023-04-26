26 квітня король Чарльз ІІІ та королева-консорт Камілла відвідали M&S Bank Arena у Ліверпулі та запалили світло на сцені "Євробачення-2023", яке цього року пройде у Великій Британії від імені України.

Сцену відкрили під саундтрек цьогорічного конкурсу, який створив український композитор Михайло Некрасов. Також Його Високість із дружиною поспілкувалися з ведучими конкурсу, зокрема, з українкою Юлією Саніною із The Hardkiss.

Королева-консорт була одягнена у пальто яскраво-синього кольору, а британський монарх з'явився у темно-синьому костюмі, білій сорочці та краватці з принтом.

Оформленням сцени "Євробачення-2023" займався художник-постановник Хуліо Хімеде.

"Архітектура черпає натхнення з широких обіймів, розкритих для України, виконавців та гостей з усього світу. Я зосередився на культурних аспектах та подібності між Україною, Великою Британією та, зокрема, Ліверпулем. Від музики, танцю і мистецтва до архітектури та поезії", - пояснював дизайнер.

У рамках свого візиту король та королева-консорт також відвідали Центральну бібліотеку Ліверпуля, щоб офіційно відзначити її побратимство з першою в Україні публічною бібліотекою в Одесі.

Нагадаємо, що 67-й конкурс "Євробачення" відбудеться у Ліверпулі з 9 по 13 травня. Британія погодилася прийти конкурс, поки в Україні триває війна. Нашу країну представить гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel.