Синоптик назвала найхолодніші та дощові регіони України [ Редагувати ]
Сьогодні, 27 квітня, найтепліше буде у східних областях України. А дощі пройдуть всюди, окрім західних регіонів.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
"Вдень 27 квітня найхолодніше буде вздовж смуги наступних областей - Чернігівська-Київська-Черкаська-Кропивницький-Одеська, максимально лише +9...+12 градусів", - розповіла вона.
Крім того:
- на заході вдень +10...+13 градусів;
- на сході - +17...+22 градуси;
- у центральних областях - +15...+20;
- у Вінницькій області - +10 градусів;
- у південній частині +15...+20;
- в Одеській області - +12 градусів.
За даними синоптика, дощі сьогодні пройдуть повсюди, окрім західних областей.
У столиці сьогодні очікується дощова холодна вітряна погода.
"Вдень геть невисокі "плюси" - +10 градусів", - додала Діденко.
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