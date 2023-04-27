На півночі Польщі виявили уламки військового об'єкта. Ймовірно, це була ракета класу "повітря-земля".

Про це повідомляє Міноборони Польщі та RMF24.

Уламки об'єкта виявили ще у вівторок, 25 квітня, у лісі поблизу міста Бидгощ.

"Знайдено залишки неідентифікованого військового об’єкту. Ситуація не загрожує безпеці місцевих мешканців", - заявляють у Міноборони.

Генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро заявив, що прокуратура у Гданську почала розслідування. На місці інциденту працюють слідчі, поліція та військові експерти.

За даними польського видання RMF24, поблизу Бидгоща виявили уламки ракети "повітря-земля". Ймовірно, вона впала деяких час тому. Журналісти зазначають, що на уламках нібито були написи російською мовою, це може вказувати на радянську зброю. За попередніми даними, у ракеті відсутня бойова частина.

Раніше польські ЗМІ з посиланням на місцевих жителів повідомляли, що впав безпілотник.

Варто зазначити, що Бидгощ знаходиться майже за 500 км від кордону з Україною, понад 400 км - від Білорусі та 240 км - від Калінінградської області росії.