На півночі Польщі знайшли уламки ракети - ЗМІ [ Редагувати ]
На півночі Польщі виявили уламки військового об'єкта. Ймовірно, це була ракета класу "повітря-земля".
Про це повідомляє Міноборони Польщі та RMF24.
Уламки об'єкта виявили ще у вівторок, 25 квітня, у лісі поблизу міста Бидгощ.
"Знайдено залишки неідентифікованого військового об’єкту. Ситуація не загрожує безпеці місцевих мешканців", - заявляють у Міноборони.
Генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро заявив, що прокуратура у Гданську почала розслідування. На місці інциденту працюють слідчі, поліція та військові експерти.
За даними польського видання RMF24, поблизу Бидгоща виявили уламки ракети "повітря-земля". Ймовірно, вона впала деяких час тому. Журналісти зазначають, що на уламках нібито були написи російською мовою, це може вказувати на радянську зброю. За попередніми даними, у ракеті відсутня бойова частина.
Раніше польські ЗМІ з посиланням на місцевих жителів повідомляли, що впав безпілотник.
Варто зазначити, що Бидгощ знаходиться майже за 500 км від кордону з Україною, понад 400 км - від Білорусі та 240 км - від Калінінградської області росії.
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