Ворожими снарядами усіяна й Сумщина. І це ускладнює роботу фермерам. Але ті попри страх та ризик йдуть у поле. Так тракторист Іван Солопченко ледь не злетів повітря. Дивом своєчасно побачив міну під культиватором. Та була зведена. Юлія Зайцева розкаже.

На початку повномасштабного вторгнення через лебединський край на Сумщині рухалися величезні колони техніки загарбників.

Ігор Дмитрівський, житель села:

Ну ми коли їх рахували…перші ми 450 нарахували, вся йшла військова техніка, починаючи від танків, закінчуючи БМП, "Гради", "Урагани". Тут же ж поряд палили вони своїх солдатів, коло нашого ставка. А тут у нас в селі, був запах плоті людської.

Кілька сіл було окуповано росіянами, район бомбили.

Ігор Дмитрівський, житель села:

Ця територія, вона повинна бути замінована, десь щось тут є. Обстріл був, ось дивіться, ось там он видно 120 міномет один, 120-й - інший приход, між корпусом 120-й міномет був.

І хоч з часу визволення Сумщини минуло вже більше року, багато смертоносного залізяччя залишилось у землях.

Ігор Дмитрівський, житель села:

Ну у нас там собака підірвалась, дві собаки підірвались, це ті міни, які піднімаються на 90 см, марки я їх не знаю, але все ж таки випадки були.

Тракторист Іван орати поле розпочав зранку. Чоловік і пояснити тепер не може, що змусило його раптом подивиться назад. На борозні між металевими лапами культиватора стирчав сріблястий предмет, в якому тракторист одразу впізнав боєприпас.

Іван Солопченко, тракторист агрофірми:

Першим ділом зупинився, зупинив трактор і сфотографував… з трактора, і покинув небезпечну ділянку.

Фото переслали поліцейським вибухотехнікам. Команда саперів визначила, що боєприпас у зведеному стані, рухати його небезпечно. Тож, трактор від'єднали від культиватора і відігнали. А знахідку обережно по виритому жолобку довгим шнуром перетягли в яму. І знищили електропідривом.

В'ячеслав Грибов, інженер агрофірми:

Дуже гарна робота, ювелірна, благодарні.

Знайдений боєприпас виявився бойовим елементом від снаряду для РСЗВ "Ураган".

Ігор Черняк, керівник вибухотехнічного відділу ГУ НПУ в Сумській обл. :

Після знищення ми знайшли вражаючі елементи, осколки від цього суббоєприпасу, ці осколки є вкрай небезпечними, вони розлітаються на відстань до 20 метрів, ось саме це бойовий елемент вражаючий, якими вони начинені, і цей бойовий елемент пробиває броню, каски і метал.

Сапери наголошують, таких знахідок ще може бути чимало.

Ігор Черняк, керівник вибухотехнічного відділу ГУ НПУ в Сумській обл. :

У весняно-літній період уникайте місць, де перебували ворожі війська, це лісосмуги, ліси, поля, місцевість, яку не оглядали працівники вибухотехнічного відділу або працівники ДСНС, повідомляйте на лінію 102 або ДСНС про виявлення небезпечних предметів.

Рятувальники кажуть, на жителів може чатувати й інша небезпека: зникло багато попереджувальних знаків, але це не означає, що територія раптово стала безпечною.

Деякі табличкі зломані, зірвані, лєнти порвані, і тому, для того, щоб убезпечити населення від подій, пов'язаних з вибухонебезпечними предметами, ми маємо їх проінформувати. А як ми їх проінформуємо? Ми встановлюємо знаки мінної небезпеки.

На Сумщині наразі визначено близько півсотні небезпечних територій. Крім того, під постійними обстрілами десятки прикордонних населених пунктів.