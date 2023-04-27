Дуже складно виявити усіх дітей, яких викрали, а щоб повернути їх назад в Україну потрібен неабиякий тиск. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила народна депутатка, голова комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки, спорту і медіа Євгенія Кравчук.

"Тема дітей точно не залишає нікого байдужим. Важливо, що для нашої майбтньої юридичної перемоги, бо я впевнена, що ми доведемо свої правоту у міжнародних судах, ця резолюція буде мати важливе значення. Вперше Рада Європи, яка об'єднує 46 країн, визнала, що примусова депортація дітей, їхнє примусове усиновлення російськими громадянами - знищення їхньої національної ідентичності. Це все те, що описане у 2 статті Конвенції про геноцид. Фактично ми дійсно закликали, щоб вони розслідували злочин геноциду", - зазначила Кравчук.

Вона додала: "Дуже складно виявити усіх дітей, яких викрали. Ми не маємо доступу до Маріуполя, до частини Запорізької області, Херсонщини, Луганщини та Донеччини. Ми будемо боротись за кожну дитину і розуміємо, що час відплати обов'язково настане. Гаага - це єдине місце, на яке вони заслуговують".

Також Кравчук розповіла, що потрібно для того, щоб повернути дітей.

"Щоб повернути дітей потрібен тиск і цілком конкретні данні. Наш омбудсмен, представник Верховної Ради, уповноважений з прав людини постійно передає ці списки дітей. Ми шукаємо їх уповноважених представників. Чому ми говоримо про геноцид? Тому що дітей часто навіть із живими батьками забирають та відправляють в так звані табори. Дітям розказують, що їхні батьки вмерли. Кажуть, що не можна спілкуватись українською мовою. Це і є геноцид", - заявила депутатка.