Через війну на сьогодні понад півмільйона жителів Донецької області втратили рідну домівку.

У Дніпрі ключі від житла отримали маріупольці. У місті відкрили перший в Україні житловий центр, де проживатимуть виключно переселенці з незламного міста-героя. Про новосілля зі сльозами на очах - Олена Мендалюк розкаже.

Євгенія Іванова – військовослужбовиця:

Чоловік був військовослужбовцем у Національній гвардії, і я так само.

Чоловік Євгенії загинув, захищаючи "Азовсталь". Жінка у березні переїхала до Дніпра разом зі своїми трьома доньками. Тут продовжує служити батьківщині у військових структурах. Сьогодні у дівчат новосілля.

Євгенія Іванова – військовослужбовиця:

Це, звісно, не своє житло, але тим не менш, хоч якісь покращення житлових умов для людей, які взагалі втратили житло. Особливо ті, в кого багато дітей, дуже важко з дітьми.

Євгенія отримала, хоча і не власний, але куточок для своєї родини. Віднині вони мешкатимуть у житловому центрі для маріупольців. Це перший в Україні так званий соціальний центр і 10 родин вже отрмали ключі від кімнат.

Нам подобається. Все є, для дітей. Манєж поставили. Дуже вдячні. Зона для дітей заніматься. Це краще ніж платити за це колосальні гроші.

Серед новоселів - і Вікторія. Вона багатодітна матір. Війна змусила жінку двічі полишати рідний дім. Перший був у Криму, другий - в Маріуполі.

Вікторія - переселенка з Маріуполя:

Проживали ми в Іллічовському районі. Маріуполь. Я двойна переселенка. Я взагалі - Автономна Республіка Крим. Давно ми переїхали. В Маріуполі жили. А в Дніпрі ми з августа.

Житловий центр - це колишній гуртожиток, який повністю відновили - замінили вікна та капітально відремонтували усі приміщення від кімнат і до санвузлів. На кожному поверсі є загальна кухня, пральня. І що головне - спеціально обладнання ігрова кімната для дітей. Де розваг - хоч відбавляй.

Окрема кімната з ноутбуками та доступом до інтернету. Тут діти можуть проходити оналайн-навчання чи гратися. Перший соціальний гуртожиток розрахований на 35 родин. Загальна вартість проекту - майже 36 мільйонів гривень. Фнансування, як державне, так і за рахунок міжнародних партнерів.

Вадим Бойченко - міський голова Маріуполя:

Сьогодні найвразливіші маріупольці отримали це житло. Тут у цьому житловому центрі 40 відсотків - це діти, а якщо подивитися - 80 відсотків це жінки і діти. Сьогодні 35 сімей - це 127 людей, а наступний крок - це 333 сімʼї. І це майже 1000 людей і вони так само чекають.

Міський голова Маріуполя анонсує відкриття інших житлових центрів у Дніпрі. Це спільний проект із міжнародними партнерами.

Конрад Клос - програмний координатор з відбудови та будівництва МОМ:

Ми вже надали підтримку цьому центру. Та зараз ми відкрили тендер, щоб підтримати шість будівель. Плануємо надати додатково сто місць для проживання переселенців з Маріуполя. У травні плануємо розпочати перші відновлювальні роботи. Хочемо завершити до початку зими.

Через війну на сьогодні понад півмільйона жителів Донецької області втратили рідну домівку.

Олена Токарева - директорка департаменту соціального захисту населення Донецької обласної військової адміністрації:

Які основні проблемні питання - житло і робота. Що ставити на перше місце житло чи роботу? Вони однакові. Іжитлові проблеми знаєте, якщо понад 580 тисяч внутрішньоперепіщених на території України - це у кожного проблема. Житлова проблема.

Новосельці ж кімнату у гуртожитку називають тимчасовим прихистком, бо вірять, після перемоги обовʼязково повернуться до Маріуполя.

Євгенія Іванова – військовослужбовиця: