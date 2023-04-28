Під час атаки по Миколаєву 27 квітня окупанти застосовували ракети "Іскандер-К", які складно виявити. Про це заявив полковника, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

За уточненою інформацією,.. летіли з південного напрямку ракети "Іскандер-К". Це теж крилата ракета, яка, в принципі, має такі самі тактико-технічні характеристики, як і "Калібр", але "Іскандер-К" – це ракета наземного базування, не балістична, а крилата. Саме ця ракета летить дуже низько, в тому і полягає проблема її виявлення і також збиття. Але такі ракети збивались нашою протиповітряною обороною.

Крім цього, як додав Ігнат, ці ракети можуть запускатися з доволі незначної відстані, залежить від того, де знаходиться пускова установка.