Окупанти обстріляли Миколаєв ракетами, які складно виявити [ Редагувати ]
Під час атаки по Миколаєву 27 квітня окупанти застосовували ракети "Іскандер-К", які складно виявити. Про це заявив полковника, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.
За уточненою інформацією,.. летіли з південного напрямку ракети "Іскандер-К". Це теж крилата ракета, яка, в принципі, має такі самі тактико-технічні характеристики, як і "Калібр", але "Іскандер-К" – це ракета наземного базування, не балістична, а крилата. Саме ця ракета летить дуже низько, в тому і полягає проблема її виявлення і також збиття. Але такі ракети збивались нашою протиповітряною обороною.
Крім цього, як додав Ігнат, ці ракети можуть запускатися з доволі незначної відстані, залежить від того, де знаходиться пускова установка.
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