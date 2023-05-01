У Сумському районі пролунали вибухи [ Редагувати ]
У понеділок зранку, 1 травня, у Сумському районі лунають вибухи. Про це заявив міський голова Сум Олександр Лисенко.
Повітряної тривоги в регіоні наразі не немає.
Сумчани, вибухи в Сумському районі! Будьте обережні!
Крім того, вночі російські війська атакували Україну одночасно крилатими ракетами та дронами.
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