Війська рф атакували Херсон: постраждала одна людина [ Редагувати ]
У понеділок, 1 травня, російські окупанти атакували Херсон. Унаслідок обстрілу постраждала щонайменше одна людина.
Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє Telegram.
Через ворожі обстріли в Херсоні горять приватні будинки. На місці працюють пожежники.
"Відомо про одного постраждалого - 30-річний чоловік отримав поранення руки, його госпіталізували", - повідомив Прокудін.
Він додав, що росіяни продовжують обстрілювати місто.
"Залишайтеся в укриттях або скористайтеся правилом двох стін", - додав він.
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